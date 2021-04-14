Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM В Ростовской области за неделю с 5 по 11 апреля уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями остался ниже эпидпорога, при этом почти на 3% выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ. Соответствующая информация размещена на сайте региональногоуправления Роспотребнадзора.

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За неделю в Ростовской области зарегистрировано 12 374 случая заболевания ОРВИ, что почти на 35% ниже эпидемического порога и на 3,2% выше уровня предшествующей недели. В Ростове-на-Дону выявлено 4 469 случаев заболевания ОРВИ, что на 1,5% ниже эпидемического порога.

Частота госпитализаций с ОРВИ увеличилась по сравнению с предшествующей неделей на 2,9% — в стационаре находится 141 новый пациент.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону в период с 29 марта по 4 апреля был выявлен второй с начала 2021 года случай заболевания гриппом.

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