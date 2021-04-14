Кострома, , 16:02 — REGNUM Жители Костромы просят властей отключить отопление и жалуются на «жару» в квартирах. Об этом со ссылкой на социальные сети сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Батарея

«У меня дома 25 градусов, и это с открытыми окнами и завершенными батареями»

«Это просто издевательство! Всю зиму замерзали — батареи грели еле-еле, а сейчас кипяток, не дотронешься»

«Почему мы должны отапливать улицу?»

« Я уже устал платить космические суммы за отопление, отключите»

«Уважаемые, зачем так топить? Месяц уже невозможно спать без открытого балкона»

Температура воздуха в Костроме в последние два дня бьёт климатические рекорды. 13 апреля 2021 года столбики термометров показывали 22 градуса тепла, 14 апреля — 23 градуса тепла. Показатели превышают рекорды 30 и 50-летней давности как минимум на 3−4 градуса.

Как пояснили костромичам в администрации города Костромы, отключать отопление коммунальщики пока не собираются. Со следующей недели синоптики ожидают понижения температуры воздуха. Если отключить отопление сейчас, оперативно возобновить обогрев квартир уже не получится. Для комфорта в помещениях чиновники советуют горожанам купить термомайзеры, регулирующие температуру теплоносителя в автоматическом режиме.

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