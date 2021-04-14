Кострома, 14 апреля 2021, 16:02 — REGNUM Жители Костромы просят властей отключить отопление и жалуются на «жару» в квартирах. Об этом со ссылкой на социальные сети сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Батарея
Батарея
«У меня дома 25 градусов, и это с открытыми окнами и завершенными батареями»
«Это просто издевательство! Всю зиму замерзали — батареи грели еле-еле, а сейчас кипяток, не дотронешься»
«Почему мы должны отапливать улицу?»
«Я уже устал платить космические суммы за отопление, отключите»
«Уважаемые, зачем так топить? Месяц уже невозможно спать без открытого балкона»

Температура воздуха в Костроме в последние два дня бьёт климатические рекорды. 13 апреля 2021 года столбики термометров показывали 22 градуса тепла, 14 апреля — 23 градуса тепла. Показатели превышают рекорды 30 и 50-летней давности как минимум на 3−4 градуса.

Как пояснили костромичам в администрации города Костромы, отключать отопление коммунальщики пока не собираются. Со следующей недели синоптики ожидают понижения температуры воздуха. Если отключить отопление сейчас, оперативно возобновить обогрев квартир уже не получится. Для комфорта в помещениях чиновники советуют горожанам купить термомайзеры, регулирующие температуру теплоносителя в автоматическом режиме.

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