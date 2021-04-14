Варшава, , 15:49 — REGNUM В Польше в последнее время зарегистрировано несколько случаев заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом 14 апреля сообщил член Медицинского совета при премьер-министре Польши, профессор медицины Константин Шулджиньский в интервью Polskie Radio 24.

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«Третья волна, как известно, связана по большей части с «британским» штаммом коронавируса. Но мы в последнее время начали выявлять и «южноафриканский» штамм в Польше. Пока он был выявлен несколько раз, поэтому нельзя сказать, что он уже циркулирует в польском обществе. Но тем не менее, определенные опасения это у нас вызывает», — сообщил профессор.

Шульджинский также сообщил, что в настоящее время в больницах Польши наблюдается рост пациентов с тяжелым течением COVID-19 среди молодежи.

«Иногда аппараты искусственной вентиляции легких требуются пациентам и вовсе до 25 лет, что раньше было огромной редкостью. В то же время пожилых пациентов становится в среднем меньше. Мы связываем это как с особенностями «британского» штамма коронавируса, так и с тем, что в пожилых возрастных группах раньше прошли вакцинацию», — заявил он.