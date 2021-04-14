Москва, , 15:59 — REGNUM Разрабатываемый Россией транспортный маршрут Северный морской путь не будет конкурентом для Суэцкого канала в Египте. Об этом 14 апреля заявил научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Северный морской путь во многих смыслах непростое место, в отличии от Индийского океана и Средиземного моря. Там низкие температуры и его восточная часть замерзает, напомнил эксперт. Поэтому и в силу других причин составить конкуренцию Суэцкому каналу, где недавно транспортный корабль заблокировал движение судов, российский маршрут не сможет. Тем не менее Северный морской путь сможет взять на себя часть грузопотока.

«Есть разница между перевозками вообще и перевозками контейнерами, которые идут в Европу. Они должны приходить с графиком с точностью до 15 минут, иначе их нельзя будет разгрузить. Поэтому на этом маршруте заменить Суэцкий канал будет нереально. С другой стороны, много других грузов. На севере сейчас более-менее налажена связь, но представьте себе большой танкер, и там кто-то заболел. Должны прилетать врачи, вывозить человека. Океан глубоководный, а побережье — нет. Если хотим заправить корабль, то в бухту его не загоним. То есть надо ставить выносные пирсы. Конечно, у нас ледокольный флот. Это тяжелая и дорогая работа и кто-то за неё должен платить. Это серьёзная работа и её надо обеспечивать, чтобы флот был рентабельным для нас, его надо обеспечить грузопотоком. Как запасной маршрут его надо осваивать. Но я не думаю, что он сколько-то ущемит коммерческие интересы Египта. Другое дело, что должны быть запасные пути», — заявил Григорьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предрёк открытие круглогодичного движения по Севморпути