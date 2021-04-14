Джакарта, 14 апреля 2021, 15:47 — REGNUM Туристический автобус загорелся на севере столицы Индонезии Джакарты 14 апреля в 15:30 по местному времени, сообщает CNN Indonesia.
В результате пожара никто не пострадал. Однако материальные потери оценивались в десятки млн рупий.
Причина возгорания пока неизвестна.
https://www.instagram.com/p/CNo9-sEHDBO/
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло у острова Суматра в Индонезии.
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