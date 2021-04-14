Киев, , 15:53 — REGNUM 15 апреля 2021 года на Украину прибудут министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Габриелюс Ландсбергис, Эдгар Ринкевич и Ева Мария Лийметс. Об этом сообщила 14 апреля пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Гости посетят Киев по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

«Дмитрий Кулеба и его балтийские коллеги обсудят практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепления взаимодействия по вопросам безопасности, уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства», — сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина поблагодарила Литву за обращение к НАТО с просьбой предоставить Украине План действий относительно членства в организации.

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