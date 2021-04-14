Киев, 14 апреля 2021, 15:53 — REGNUM 15 апреля 2021 года на Украину прибудут министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Габриелюс Ландсбергис, Эдгар Ринкевич и Ева Мария Лийметс. Об этом сообщила 14 апреля пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
Гости посетят Киев по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина поблагодарила Литву за обращение к НАТО с просьбой предоставить Украине План действий относительно членства в организации.
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