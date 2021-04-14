Москва, , 15:47 — REGNUM Встреча посла США в РФ Джона Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым действительно имела место быть. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, правда, они встречались с [Юрием] Ушаковым. В том числе речь шла о том, что инициативы озвученные должны сочетаться с конкретными делами», — сказал Песков.

По его словам, встреча не означает, что российская и американская стороны приступили к подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.