Киев, , 15:47 — REGNUM Правительство Украины определило порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком для претендентов на должности в государственной службе.

Соответствующее решение утверждено сегодня, 14 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в документе, экзамен на знание государственного языка будет состоять из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники. По решению правительства методику и инструкции его проведения определяет и утверждает национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая потом на основании результатов экзамена выдает сертификат об уровне владения языком.

Правительство отмечает, что по предварительным подсчетам, в этом году языковой экзамен должны будут сдать около 150 тыс. будущих чиновников.

Напомним, что обязательный экзамен для претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления — это нововведение, которое действует на Украине с 2021 года. Также в январе этого года в силу вступили положения, согласно которым вся сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык.