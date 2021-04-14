Уфа, , 15:50 — REGNUM 71-летнего мастера признали виновным в нарушении правил безопасности, в результате чего погиб рабочий в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В суде было установлено, что ООО «Фирма СУ-10» выступало подрядчиком при возведении нежилого объекта в с. Булгаково. В феврале 2020 года рабочие там красили металлоконструкции. 30-летний рабочий находился на втором этаже. В какой-то момент он провалился в технологическое отверстие и получил не совестимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд установил, что несчастный случай произошел из-за того, что на стройплощадке не было предупреждающих ограждений и знаков.

В результате суд признал 71-летнего мастера этого предприятия виновным в нарушении правил безопасности, что повлекло гибель рабочего. Свою вину подсудимый признал.

«Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на тот же период и взыскал с ООО «Фирма СУ-10» 700 тыс. рублей в пользу матери и гражданской супруги погибшего», — сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что при валке ветхих деревьев в Башкирии погиб рабочий.