Техас, США, 14 апреля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Американская компания Domino's Pizza приступила в Техасе (США) к тестам автономной машины по доставке пиццы Nuro R2. Об этом сообщается на сайте компании.

Domino's Nuro R2

Чтобы воспользоваться услугой автоматизированной доставки, клиенту нужно разместить заказ на доставку на сайте Domino's Pizza. При оформлении заказа нужно выбрать услугу «беспилотный автомобиль». Как только автомобиль Nuro заберёт пиццу и поедет к месту доставки, клиенту придёт сообщение со ссылкой, необходимой для отслеживания выполнения заказа.

«Мы отправим вам текстовое сообщение с кодом доступа, чтобы забрать посылку у вашего дома. Ваш заказ будет находиться в отдельном отсеке, защищённом от других вещей, которые везёт R2», — говорится на сайте Nuro.

Автономные машины будут передвигаться по дорогам общего пользования, преодолевая пробки и перекрёстки со светофорами.

Стоит отметить, что R2 является первым автономным автомобилем без пассажиров, получившим одобрение Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

Ранее компания Honda Motor представила седан Legend с третьим уровнем автономности вождения. Система беспилотного вождения называется Traffic Jam Pilot. Машина может самостоятельно двигаться в потоке транспорта со скоростью менее 50 км/ч. При этом в случае нестандартной ситуации водитель должен быть готов взять управление на себя.

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