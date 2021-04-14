Ханты-Мансийск, , 15:43 — REGNUM В Югре в 2020 году правоохранителями было пресечено 28 преступлений террористического характера. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии.

Из них семь преступлений были совершены в Нижневартовске, восемь — в Сургуте и Сургутском районе.

«Обращу внимание на то, что ряд задержанных — работники организаций топливно-энергетического комплекса. В текущем году зарегистрированы новые преступления террористического характера на нефтегазовых предприятиях», — уточнила Наталья Комарова.