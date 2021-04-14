Москва, , 15:43 — REGNUM В России в настоящее время существует собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены все российские банки и ряд банков из ЕАЭС. В случае отключения от SWIFT банки страны перейдут на российскую систему, однако для международных платежей она не сможет стать полноценной заменой, поэтому возникнут серьезные проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Конечно, катастрофы не произойдет, и эти проблемы будут решаться. Тем не менее, отключение от SWIFT будет означать удорожание и замедление финансовых транзакций, поскольку для обхода ограничений, вероятно, понадобятся какие-то дополнительные действия, дополнительные посредники.

При этом создание и переход на какую-то альтернативную систему в обозримом будущем выглядят маловероятными, так что стране придется приспосабливаться к новым, не самым благоприятным условиям ведения международных расчетов.

Между тем, скорее всего, западные «партнеры» России всё же не станут прибегать к такой крайней мере, как отключение России от SWIFT, дело не пойдет дальше угроз, поскольку от этого сильно пострадают международные контрагенты РФ — европейский и американский бизнес.

Да и для самой SWIFT отключение России будет грозить как финансовым, так и репутационным ущербом, учитывая, что страна находится в тройке крупнейших эксплуатантов этой системы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в случае ее отключения от международной межбанковской системы SWIFT прибегнет к использованию альтернативных возможностей полагает заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

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