Подгорица, , 15:42 — REGNUM Новое парламентское большинство остается приверженным с внешнеполитическому курсу Черногории, заявил спикер парламента Черногории Алекса Бечич на встрече с послом Бельгии Конрадом Адамом.

Как сообщили в пресс-службе парламента Черногории, Бечич высоко оценил двусторонние отношения и заявил о важности поддержания политического диалога на высшем уровне.

Он поблагодарил Бельгию за ее поддержку страны во время вступления страны в НАТО и общую динамику процесса европейской интеграции,

Посол Бельгии в свою очередь указал на важность улучшения конструктивного диалога, поддержав постоянное сотрудничество между правящим парламентским большинством и оппозицией.