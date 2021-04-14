Москва, , 15:41 — REGNUM Несмотря на то, что депутаты постепенно возвращаются к прежним «очным» форматам работы, отказываться от лучших IT-практик было бы неправильно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совершенствуя свою работу, Госдума активно внедряет современные технологии, которые дают возможность получать обратную связь от граждан», — подчеркнул Володин в ТГ-канале.

Пример в этом показывает профильный комитет Госдумы по информационной политике. Завтра, 15 апреля, на его площадке в рамках подготовки к отчету правительства, который состоится 12 мая, пройдет встреча с главой Минцифры.

«Впервые участие в работе комитета сможет принять каждый желающий», — сообщил Володин, отметив, что для этого необходимо написать свой запрос в Telegram-канал комитета.

Ответ можно будет получить в прямой трансляции на сайте Госдумы.

Обсуждаться будут результаты работы министерства за 2020 год, планы, ключевые аспекты развития IT-отрасли.

«Для нас эта встреча важна еще и потому, что ранее мы просили Минцифры ускорить работу над невыполненными пунктами из послания, которые касаются правительственных законопроектов о персональных данных (принят в первом чтении) и бесплатном доступе к социально значимым сайтам (принят в первом чтении). С принятием этих двух законов мы завершим работу над посланием президента Федеральному собранию 2020 года. Оно будет выполнено на 100%», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 марта в ходе заседания Совета Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, из 40 пунктов не выполнено три.

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