Новосибирск, , 15:41 — REGNUM В Новосибирской области в минувшие сутки произошло кратковременное повышение уровня воды в реке Карасук в Кочковском районе без последующих подтоплений территорий. В готовности к реагированию находятся все задействованные экстренные службы, ведомства, организации и органы власти, сообщает региональное управление МЧС РФ.

«По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 14 по 16 апреля ожидается вскрытие реки Карасук ото льда с возможным образованием заторов и дальнейшем подъемом уровня воды и подтоплением в пойменной части прибрежных территорий вблизи населённых пунктов Черновка, Решёты, Кочки и Красная Сибирь. Прогноз синоптиков и порядок реагирования на него доведён до руководителей органов местного самоуправления, объектов экономики, организаций ЖКХ и энергетики, других министерств и учреждений, а также старост населённых пунктов», — уточнили в ведомстве.

Завтра, 15 апреля, для стабилизации ситуации и безаварийного пропуска паводковых вод на реке Карасук планируются взрывные работы в местах возможного образования ледовых заторов. На усиление сил в Кочковский район спланирована дополнительная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России с необходимой техникой, плавательными средствами и снаряжением.

Отмечается, что в ряде районов Новосибирской области зафиксировано скопление талых вод на низменных территориях.