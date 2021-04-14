Прага, , 15:41 — REGNUM Россия и Соединённые Штаты могут провести первую встречу президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Праге. Об этом 14 апреля сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

«Я поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве, чтобы они предложили в качестве возможного места встречи Прагу», — написал министр в Twitter.

Напомним, ранее Финляндия заявила о готовности принять переговоры президентов России и США. Как заявили в канцелярии главы государства Саули Ниинистё, об этом было объявлено обеим сторонам.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран. При этом глава Белого дома отметил, что хочет выстроить «стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что предложение американского лидера о проведении саммита с Путиным будет изучаться. По его словам, «говорить об этой встрече в плане конкретики» — обсуждать детали, место и дату проведения саммита — пока преждевременно.