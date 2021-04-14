Севастополь, , 15:41 — REGNUM Цветы и венки к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 гг. возложили 14 апреля в Севастополе секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Республики Крым Сергей Аксенов и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Севастополя.

Также Николай Патрушев принял участие в товарищеском матче по волейболу с ветеранами спорта и посетил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Николай Патрушев в Севастополе провёл совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крымского полуострова. В частности, он сообщил о шести предотвращённых на территории Крыма терактах, а также о попытках организации диверсий и терактов со стороны спецслужб Украины.