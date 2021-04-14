Варшава, , 15:40 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 14 апреля провел пресс-конференцию, в рамках которой объявил о новых правилах локдауна в республике, которые будут действовать на следующей неделе. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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"Мы, в рамках правительственной антикризисной группы, приняли решение продлить режим всех текущих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, еще на неделю. За одним исключением — с понедельника 19 апреля будут снова открыты детские сады и ясли», — сообщил Недзельский.

Напомним, с 27 марта в Польше закрыты все парикмахерские и салоны красоты, а также детские сады и ясли. До этого были приняты и иные ограничения: все школы в республике были переведены на дистанционное обучение, закрыты отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), закрыты места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также все бассейны и иные спортивные объекты.

Такой режим, согласно предыдущему решению правительства, действует до 18 апреля. Новые правила локдауна, которые предусматривает те же меры, за исключением закрытия детских садов и яслей, будут действовать до 25 апреля.