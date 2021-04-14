Москва, , 15:39 — REGNUM Логика отношений РФ и США говорит о необходимости продолжения двустороннего диалога на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Знаете, нет, наверное, [звонок Джо Байдена Владимиру Путину не был неожиданностью] потому что, конечно же, логика говорит все-таки о необходимости продолжения диалога на высшем уровне», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что пресс-службы президентов обеих стран в пресс-релизах по итогам таких разговоров расставляют «те акценты, которые считают главными».