Москва, , 15:44 — REGNUM Советский и российский актер, режиссер и телеведущий, заслуженный артист России Олег Марусев ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом 14 апреля сообщил актер и блогер Станислав Садальский на своей странице в соцсети Instagram.

«Ушел Олег. Мне звонят, сообщают скорбную вещь, я в оцепенении, человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов. Ничего не лезет в голову. Прощай, друг!» — написал в своем сообщении Садальский.

При этом он не указал причины смерти Марусева.

Отметим, Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте, получил дипломы режиссёра в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) и театроведа — в Киевском государственном институте театра и кино. Он проработал на телевидении 35 лет, также был преподавателем Высшей школы кино и телевидения «Останкино». Вел такие телепередачи, как «Пойми меня», «С песней по жизни», «Концерт после концерта» и др. Кроме этого, снимался в кино и работал в московском Театре Луны.