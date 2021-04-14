Ярославль, 14 апреля 2021, 15:49 — REGNUM В Ярославле прекратилось регулярное авиасообщение с Москвой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сервисы по продаже билетов.
В департаменте транспорта Ярославской области подтвердили эту информацию. Власти заняты поиском нового перевозчика.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение с Москвой было открыто 2 августа 2020 года. Самолёты летали 5 раз в неделю. Тогда ярославские власти с гордостью рассказывали о том, что из Ярославля транзитом через Москву можно улететь во многие страны мира.
Сейчас департамент транспорта Ярославской области ведет переговоры с перевозчиками об увеличении количества рейсов по действующим маршрутам и расширении географии полетов.
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