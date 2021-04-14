Ярославль, , 15:49 — REGNUM В Ярославле прекратилось регулярное авиасообщение с Москвой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сервисы по продаже билетов.

Самолет Yarregion.ru

В департаменте транспорта Ярославской области подтвердили эту информацию. Власти заняты поиском нового перевозчика.

«Регулярные авиаперелеты из Ярославля в Москву субсидируются из областного бюджета. Договор на субсидируемый маршрут с авиаперевозчиком заключается на определенный срок. В связи с окончанием срока договора, 27 марта 2021 года ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» прекратило полеты по данному маршруту. В настоящее время осуществляется приём заявлений от организаций воздушного транспорта о готовности осуществлять регулярные авиаперевозки. Организация авиаперелетов по направлению Москва — Ярославль планируется на период с мая по октябрь 2021 года», — сообщили в региональном департаменте транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение с Москвой было открыто 2 августа 2020 года. Самолёты летали 5 раз в неделю. Тогда ярославские власти с гордостью рассказывали о том, что из Ярославля транзитом через Москву можно улететь во многие страны мира.

Сейчас департамент транспорта Ярославской области ведет переговоры с перевозчиками об увеличении количества рейсов по действующим маршрутам и расширении географии полетов.

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