Подгорица, , 15:36 — REGNUM Китайские инвестиции не имеют никаких геополитических мотивов, они не представляют угрозы безопасности страны в регионе или при каких-либо политических условиях, они не вмешиваются во внутренние дела стран региона, они не препятствуют инвестициям из других стран, сообщили в посольстве Китая в Черногории.

Посольство, отвечая на вопрос журналистов «South China Morning Post», заявило, что автомагистраль из Черногории в Сербию является крупнейшим инфраструктурным проектом с момента восстановления независимости Черногории.

«Этот исторический проект имеет большое значение для долгосрочного развития туризма, который является двигателем экономики Черногории, а также для содействия сбалансированному региональному экономическому развитию и укрепления связей Черногории с соседними странами», — говорится в заявлении.

По их словам, китайские инвестиции в Западные Балканы способствуют укреплению общего экономического развития региона.