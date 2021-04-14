Пенза, , 15:41 — REGNUM В Пензенской области расследуется уголовное дело по ст. 285 УК РФ («Злоупотребления должностными полномочиями»), возбужденное в отношении сотрудников регионального управления ФНС России.

По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии сведений о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн рублей и пени на сумму около 20 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела задержан руководитель областного управления ФНС России Юрий Калабин. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По месту работы и жительства задержанного проведены обыски, изъята служебная документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Возглавлял ведомство Юрий Калабин с 2013 года, до этого он занимал пост замруководителя областного управления ФНС.

ИА REGNUM напоминает, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 22 марта по решению Бассманного суда Москвы арестовали до 20 мая по обвинению в получении взятки в сумме более 31 млн рублей. Белозерцев виновным себя не признавал, арест стал для него неожиданностью. По его словам, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял.

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