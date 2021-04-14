, 15:33 — REGNUM В России рыночные механизмы не сдерживают роста цен на услуги гостиниц, домов отдыха и санаториев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала новость о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила российское антимонопольное ведомство обратить внимание на необоснованный рост цен в гостиницах.

«Дело в том, что у нас недостаточно объектов гостиничного бизнеса, и спрос не всегда может быть удовлетворен, — сказала Солянникова. — Поэтому рыночные механизмы конкуренции не сдерживают роста цен. Поэтому я думаю, что Матвиенко вполне обоснованно обратилась в антимонопольную службу. Потому что рыночные механизмы пока у нас в индустрии гостеприимства действуют слабо. А уж в условиях ограничений, связанных с внешним туризмом, они фактически не действуют».

Как полагает Солянникова, ФАС в рамках своих административных функций может ограничить аппетиты [гостиничного бизнеса] и по крайней мере сдержать необоснованный и лавинообразный рост стоимости услуг гостиничного бизнеса и сопутствующей инфраструктуры.

«У ФАС достаточно полномочий, и они работают уже второй год в таком режиме и могут аккуратно применять инструменты, которыми их наделило законодательство», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Руслан Дзарасов заявил, что даже после открытия границ цены в российских гостиницах едва ли значительно снизятся.