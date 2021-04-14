Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM С апреля 2020 года по середину марта 2021 года цены на социально значимые товары — продовольствие, лекарственные препараты и ряд других — в Петербурге продолжали расти. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 апреля заявил управления Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу Александр Гнедых, выступая перед депутатами Законодательного собрания.

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«По итогам мониторинга цен на продовольственные товары в Санкт-Петербурге прослеживается общее постепенное повышение цен с апреля 2020 года на 8% в среднем. За исключением некоторых видов товаров, например, рыба — снижение цены на 8%», — сказал чиновник.

Он пояснил, что цены отслеживались по данным контрольно-кассовой техники, которые передаются в органы ФНС.

Напомним, по данным Петростата, рост цен за первые два месяца 2021 года на продовольственные товары составил в Петербурге 2,3%, на непродовольственные товары — 0,8%, на платные услуги населению — на 1,6%.