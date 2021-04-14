Киев, , 15:37 — REGNUM Ряд представителей США, включая нынешнего руководителя ЦРУ и влиятельных экспертов, прямо предупреждают руководство Украины, что военное обострение в Донбассе может плачевно закончиться для Киева, а Вашингтон и не подумает прийти на помощь. Об этом пишет в статье для украинского делового издания «Капитал» — официального партнера The Financial Times — эксперт по международной политике Дмитрий Джангиров, материал опубликован 14 апреля.

Эксперт напоминает, что нынешний шеф ЦРУ Уильям Бёрнс в своей книге «Невидимая сила», вспоминая ситуацию в Грузии накануне «Войны 08.08.08», указывает, что ряд представителей Белого дома прямо побуждали грузинского президента Михаила Саакашвили начать войну в Южной Осетии. Явное deja vu испытывает весьма авторитетный аналитик консервативного лагеря — старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер, и этим беспокойством он поделился в статье на сайте The National Interes в материале «Политика Байдена на Украине: повтор того, что Джордж Буш сделал в Грузии?».

«Автор прямо указывает, что у партнеров Вашингтона не должно возникать впечатление, что он дал им карт-бланш на начало войны, а если боевые действия пойдут не так, как надо, американские войска придут на выручку. Он считает, что параллели между сегодняшним подстрекательством Украины со стороны Вашингтона и грубыми промахами Буша в отношении Грузии внушают страх и тревогу, и предупреждает, что вероятен повтор грузинского сценария, когда Украина, подталкиваемая Вашингтоном к конфронтации с Россией, возомнит, что поддержка США ей гарантирована, и потерпит сокрушительное и унизительное военное поражение. А американские руководители, несмотря на всю свою риторику и позирование, благоразумно воздержатся от вступления в войну», — отмечает специалист.

Джангиров приводит мнение Карпентера о том, что в этой ситуации «США будут выглядеть как никчемное и безответственное государство», напоминая, что после войны 2008 года Саакашвили не только резко потерял статус «любимчика Вашингтона», но и его оппоненты получили из-за океана карт-бланш на смену власти в Грузии.

Далее он цитирует цитирует «обладателя боевых орденов и экс-советника министра обороны в администрации Дональда Трампа» Дугласа Макгрегора, который заявил, что «обещание Байдена-Харрис поддержать план украинского правительства по отвоеванию территорий, включая Луганск, Донецк или Крым, практически настолько же пустое, как и обещание британского правительства помочь полякам в случае нападения Германии на Польшу, данное в 1939 году».

В завершение Джангиров отмечает, что позиция авторитетных экспертов из США звучит в унисон с мнением лидера украинской «партии мира» Виктора Медведчука, который ранее прямо назвал попытку силового захвата Донбасса «чистой воды самоубийством», подчеркивая, что такой вариант он не хотел бы рассматривать «даже в кошмарном сне».

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен решили «демотивировать» Россию от якобы дальнейшей эскалации военного конфликта.