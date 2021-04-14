Москва, , 15:34 — REGNUM Американская сторона предложила провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в одной из стран Европы. Об этом сообщил 14 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он прокомментировал содержание телефонного разговора глав России и США, который состоялся накануне. По словам Пескова, по обилию вопросов наблюдается абсолютное разногласие между Москвой и Вашингтоном, однако речь шла всё-таки о попытках общения.

С учётом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов возможна дальнейшая проработка новых предложений, инициатив, среди которых «встреча двусторонняя в одной из европейских стран», отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что говорить о времени и месте такой встречи преждевременно, переговоры лидеров требуют согласования по дипломатическим каналам.

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