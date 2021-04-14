Москва, , 15:29 — REGNUM Одна из причин того, что российские дома отдыха, гостиницы и санатории стали активно завышать цены, заключается в особенностях российского же капитализма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал высказывания спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая призвала антимонопольщиков изучить ситуацию на предмет необоснованного роста цен.

«Такова особенность капитализма. Если спрос резко повышается, то цены взвинчиваются. Поскольку у нас права собственности неустойчивы, капитализм агрессивный, с большой долей криминала, с большой вероятностью того, что у вас бизнес отнимут, то предприниматели стремятся максимизировать краткосрочную прибыль. Такая деловая культура распространилась и на область туризма и гостиничного дела, — сказал Дзарасов. — Такова черта нашего российского бизнеса».

Как пояснил Дзарасов, жители РФ оказались в сложной ситуации, когда в связи со снижением реальных доходов после 2014−2015 годов у них стало меньше возможностей для отдыха за границей.

«Сначала наши туристы приспосабливались тем, что перераспределяли маршруты в пользу Турции, так как там дешевле и ближе. Теперь эти дешевые маршруты обрублены. И туристы ищут отдыха в России, а тут цены взвинчивают. Это классический капитализм», — сказал экономист.

Кроме того, он призвал не ждать значительного понижения цен в российских гостиницах, после того как границы откроются.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин назвал популизмом заявления Матвиенко.

Читайте ранее в этом сюжете: «Голимый популизм!» — Делягин жестко раскритиковал заявление Матвиенко