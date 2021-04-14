Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Отдых в России не сможет полностью заменить «запрещённый» отпуск в зарубежных странах, как и восполнить потери туристических компаний, пояснила ИА REGNUM директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Екатерина Шадская.

Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, с 15 апреля по 1 июня РФ ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и приостанавливает авиасообщение между Россией и Танзанией. В качестве альтернативы за сорванный отпуск в зарубежных странах Ростуризм предложил российским путешественникам отдохнуть на отечественных курортах или перенести зарубежный отпуск на более поздний срок.

По словам собеседницы агентства, альтернатива в виде путешествий по России, безусловно, имеет место быть, и курорты Краснодарского края и Крыма еще до пандемии пользовались у российских туристов огромным спросом.

«При этом Турция принимала по 5−6 млн наших туристов за сезон, — напомнила Екатерина Шадская. — В России пока не настолько много отелей, по-прежнему ощущается дефицит гостиниц сопоставимого класса и концепции обслуживания. Говорить о возможности полностью заменить Турцию, к сожалению, не приходится.

Если же говорить о культурно-познавательном туризме, то не совсем корректное получается сравнение, потому что в Турцию и на Занзибар люди летают, прежде всего, за морем и солнцем. Хотя, повторюсь, альтернативные варианты в России имеются. Внутренний туризм на подъеме, и достаточно много туристического продукта на любой вкус и кошелек».

Однако, как подчеркнула глава Северо-Западного отделения РСТ, закрытие границ пагубно скажется на туристическом рынке, который и так с 2020 года переживает не лучшие свои дни.

«Это очередные убытки, финансовые и имиджевые. Если появятся другие направления отдыха, и будет восстановлено авиасообщение, будет немного полегче. И, конечно, огромную роль будет играть будущее решение по Турции», — подытожила собеседница агентства.

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