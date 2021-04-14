Брюссель, , 15:36 — REGNUM Европейский союз договорился с американо-германским концерном BioNTech — Pfizer о получении во втором квартале текущего года 50 млн доз вакцины от COVID-19 дополнительно, что позволит компенсировать в сообществе затруднения в поставках препарата американской компании Johnson & Johnson. Об этом 14 апреля рассказала на брифинге в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Отдельные производители продолжают задерживать поставки вакцины. Однако мы достигли договоренности с Pfizer, которая поставит ЕС дополнительно 50 млн доз вакцины во втором квартале, доведя объем своих поставок в Евросоюз до 250 млн доз», — сказала она.

Также фон дер Ляйен добавила, что в настоящее время в Евросоюзе прошли вакцинацию двумя дозами препарата 27 млн человек, что составляет около 60% жителей сообщества.

«К настоящему моменту (с конца декабря прошлого года — ред.) ЕС получил 126 млн доз вакцины, из них использовано около 100 млн. Двумя дозами вакцинировано 27 млн человек», — рассказала глава ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть зарегистрирована властями Индонезии для применения на индонезийской территории в конце апреля.