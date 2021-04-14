Бишкек, , 15:28 — REGNUM Цены на автомобильное топливо в Киргизии одни из самых низких среди стран Евразийского экономического союза и соседей по Туркестанскому региону. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров республики.

И это происходит даже несмотря на то, что Киргизия является страной-импортером нефтепродуктов, 95% которых поставляется в республику из России.

Так, стоимость бензина марки «АИ-92» в Киргизии составляет в среднем около $0,56 за литр, а дизельного топлива — $0,51 за литр.

При этом цена бензина в Таджикистане достигает $0,77 за литр, в Армении — $0,72 за литр, в Узбекистане — $0,69 за литр, в Белоруссии — $0,68 за литр, в России — $0,59 за литр, а в Казахстане — $0,43 за литр.

А стоимость дизельного топлива в Узбекистане складывается на уровне $0,76 за литр, в Таджикистане — $0,75 за литр, в Белоруссии — $0,72 за литр, в Армении — $0,7 за литр, в России — $0,65 за литр и в Казахстане — $0,43 за литр.

Столь низкие цены на автомобильное топливо в Казахстане объясняются социальной политикой государства, убытки от которой нефтеперерабатывающая отрасль покрывает за счет доходов от продажи нефти за рубеж.