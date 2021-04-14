Вена, , 15:27 — REGNUM В настоящее время Киев обновляет мобилизационные планы призыва резервистов, концентрирует войска в Херсонской области на границе с Крымом и вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Причём делается это под одобрительный хор западных «кураторов». Об этом 14 апреля на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ сообщила советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

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По её словам, украинская сторона осуществляет переброски подразделений сил специальных операций, снайперских и диверсионных групп, подтягиваются свежие формирования.

«Так, в зоне проведения «операции объединённых сил» сосредоточена украинская группировка численностью около 60 тыс. человек. Укомплектованность соединений вооружениями и техникой составляет 95%», — привела цифры Жданова.

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Представитель российской делегации уверена, что вооружённые силы Украины заняли линию на эскалацию провокационных действий, пишет ТАСС. По её словам, на это указывает резкий скачок нарушений режима прекращения огня в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Вене проходит совместное специальное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ пройдёт под председательством Швеции и Армении. Представители государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсуждают «военную активность России на границе с Украиной». Встреча была запрошена Украиной в соответствии с Венским документом ОБСЕ.