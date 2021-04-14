Луганск, , 15:32 — REGNUM Благодаря России Луганская Народная Республика смогла избежать катастрофической ситуации с SARS-CoV-2, которая наблюдается на Украине. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщила 14 апреля пресс-служба политика.

«Благодаря Российской Федерации нам удалось не допустить той катастрофической ситуации, которую сейчас можно наблюдать на Украине с несколькими сотнями смертей ежедневно…», — сказал он.

Пасечник добавил, что в ЛНР регулярно поступают вакцины и тест-системы для выявления носителей коронавируса. Это позволило не только остановить рост распространения коронавируса, но и наладить эффективную борьбу с ним.

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Напомним, ранее в Киеве жёсткий карантин продлили до конца апреля 2021 года, при этом глава правительства Украины заявил об отсутствии необходимости вводить жёсткий карантин на всей территории страны.

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