Москва, , 15:27 — REGNUM Отрадно, что Ростуризм заботится о гражданах России, предлагая замену сорвавшегося из-за пандемии отпуска в Турции на какие-то другие направления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Под большим вопросом, однако, остается востребованность подобной услуги. И это понятно.

Большинству людей в России отдых на берегу Средиземного (или Черного) моря в зарубежном отеле приличного уровня, зачастую предлагающем услугу «все включено», наличие прекрасного климата, возможности посещать экскурсии, да и просто, в конце концов, повидать мир, — это вполне устоявшаяся ниша потребительского спроса.

И будет очень непросто предложить взамен что-то, что сможет вызвать у отдыхающих аналогичный интерес.

К тому же, из-за карантинных ограничений и закрытых границ туристический поток и без того в значительной степени переориентировался на внутренний рынок, который в итоге сейчас заполнен достаточно плотно.

Так что найти в экстренном режиме адекватную замену будет очень непросто. Курорты Краснодарского края и Крыма? Да, тоже теплое море и южное солнце. Но там уже практически не осталось свободных мест, а на пляжах, боюсь, в этом году яблоку упасть будет негде.

Алтай, Камчатка, Дальний Восток, Саяны? Безумно красиво. Но столь же дорого. Да и не всем это будет интересно (большинство же все-таки планировано именно семейный отдых у моря, успев наобещать детишкам купание, пляж, аквапарки и сахарную вату).

Центральная часть России — «Золотое кольцо» и огромное количество не менее интересных мест. Прекрасный вариант. Но, опять же, это не то, на что рассчитывала значительная часть туристов.

Селигерский край со множеством красивейших озер, красотами средней полосы и «звоном валдайского колокольчика» © Иваси? Крайне интересно. Но вода холодная, аквапарков нет и т.д. Отдельной проблемой остается и вопрос цены.

Насколько адекватным окажется предлагаемый Ростуризмом обмен? Какое качество отдыха в части комфорта удастся при этом обеспечить? Иными словами, вопросов пока остается больше, чем ответов на них.

Думается, что определенный спрос на предложенный Ростуризмом план замены будет — многим попросту не остается выбора, кроме как согласиться хотя бы на такой вариант. Но вряд ли спрос на замену отдыха в Турции на что-то с местным колоритом будет ажиотажным», — полагает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм предложили туристам альтернативные направления для отдыха в связи с закрытием авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

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