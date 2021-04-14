Ярославль, 14 апреля 2021, 15:26 — REGNUM В Ярославской области продолжается вакцинации населения от коронавируса. Об этом на прямой линии рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.
В социальных сетях жители время от времени жалуются на сложности с записью на вакцинацию. Василий Тубашов отметил, что вакцины в регионе по-прежнему достаточно, привиться может любой желающий, если нет медицинских противопоказаний.
Также директор депздрава рассказал, что коек для заболевших, в том числе с аппаратами для искусственной вентиляции лёгких, хватит на всех.
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