Ярославль, , 15:26 — REGNUM В Ярославской области продолжается вакцинации населения от коронавируса. Об этом на прямой линии рассказал директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.

Вакцинация в Ярославле

«На данный момент в регионе с момента начала вакцинации получено чуть больше 100 тысяч доз вакцины — это два компонента. На утро 14 апреля 76 тысяч 510 человек привились первым компонентом, 51 тысяча 366 получили второй», — рассказал чиновник.

В социальных сетях жители время от времени жалуются на сложности с записью на вакцинацию. Василий Тубашов отметил, что вакцины в регионе по-прежнему достаточно, привиться может любой желающий, если нет медицинских противопоказаний.

«Сегодня пришла ещё одна партия, около 10 тысяч. Дефицита вакцины в данный момент ни в одной медицинской организации нет. Это я могу абсолютно утверждать. Если вам медицинская организация говорит, что вакцины у нас нет — обращайтесь напрямую в департамент. Я готов разбираться с каждой конкретной организацией», — отметил Василий Тубашов.

Также директор депздрава рассказал, что коек для заболевших, в том числе с аппаратами для искусственной вентиляции лёгких, хватит на всех.

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