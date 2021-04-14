Москва, 14 апреля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 14 апреля сообщил, что после прививки чувствует себя хорошо.

Цитата из видео. kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества

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"Без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще, не чувствую, что я сделал какую-то прививку», — рассказал он после заседания попечительского совета Русского географического общества.

Он отметил, что с утра занимался спортом, а после сделал прививку — за десять минут до начала заседания.

«Как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть», — пояснил Путин.

Президент добавил, что эффект от вакцинации положительный, побочных явлений нет.

Напомним, название вакцины, которой привился президент России, не называется. Известно, что это один из трёх созданных в РФ препаратов.