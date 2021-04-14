Москва, , 15:22 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом может пройти в одной из европейских стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле изучают предложение американской стороны, в связи с чем преждевременно утверждать, что встреча двух лидеров состоится летом.

При этом Песков подчеркнул, что конкретных мест встречи Путина и Байдена пока нет.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что речь в контексте встречи шла «об одной из европейских стран», «одной из третьих стран».