Нур-Султан, 14 апреля 2021, 15:20 — REGNUM Пьяный скандал устроил глава управления культуры Восточно-Казахстанской области Мираса Жумагулова, сообщает 14 апреля агентство «Казинформ».
Дисциплинарная комиссия признала, что чиновник дискредитировал государственную службу. Региональный департамент агентства по делам государственной службы рекомендовал уволить чиновника-дебошира.
После внесения рекомендации глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов уволил Жумагулова. Распоряжение подписано 13 апреля.
Напомним, 31 марта в социальных сетях появилась информация о том, что Мирас Жумагулов в состоянии алкогольного опьянение устроил скандал и оскорбил девушку. Полиция привлекла чиновника к административной ответственности.