Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 15:20 — REGNUM В Таймырском муниципальном районе Красноярского края создадут современный многофункциональный туристический комплекс «Затундра». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Соответствующее соглашение в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) 14 апреля подписали председатель краевого правительства Юрий Лапшин, старший вице-президент — руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин и гендиректор ООО «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

Необходимую туристическую инфраструктуру для развития природного туризма на базальтовом плоскогорье Плато Путорана планируют создать в течение пяти лет.

Планируется, что в состав комплекса «Затундра» войдут туристическая деревня «Бухта Канчуль» на 605 номеров, соответствующая инфраструктура и социально-культурные объекты. Помимо основной деревни создадут сеть кемпингов на 600 номеров, пешие и водные туристические маршруты.

Как отметили в краевом правительстве, туристическая инфраструктура будет располагаться вне границ государственного природного заповедника «Путоранский».

«Норникель» выступает инвестором проекта. Объём инвестиций — порядка 20 млрд рублей. Предполагается, что ежегодно проект будет принимать около 50 тысяч человек.

Красноярский губернатор Александр Усс подчеркнул, что реализация этого проекта «станет большим шагом в развитии туристической инфраструктуры всего нашего севера».

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский экономический форум пройдёт в Красноярске с 12 по 16 апреля.

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