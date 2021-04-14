Джакарта, 14 апреля 2021, 15:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у острова Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Землетрясение произошло в океане в 140 км от севера Суматры 14 апреля 2021 года.
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что очаг произошел на глубине 10 км.
«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, тектоническое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси.
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