Джакарта, , 15:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у острова Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение произошло в океане в 140 км от севера Суматры 14 апреля 2021 года.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что очаг произошел на глубине 10 км.

«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, тектоническое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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