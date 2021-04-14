Талица, Свердловская область, 14 апреля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Талицком районе Свердловской области пожарные отстояли 30 жилых домов, к которым подбирался травяной пожар. Об этом сообщает областное управление МЧС.

66.mchs.gov.ru Последствия пала сухой травы в Талицком районе Свердловской области

Сообщение о возгорании травы в районе посёлка Маян поступило спасателям утром 14 апреля. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через девять минут после вызова. Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на жилые дома. Но этого удалось избежать. В течение трёх часов пожар локализовали на площади 20 га.

Информации о пострадавших нет. Тушение огня продолжается.