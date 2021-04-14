Пенза, , 15:40 — REGNUM В Пензе отопительный сезон завершится с 15 апреля. Соответствующее постановление подписал и. о. главы администрации города Виталий Макаров.

Перевод теплоснабжения с зимнего режима на летний начнется с четверга, 15 апреля. В последнюю очередь от отопления отключат объекты социальной сферы. До 1 мая теплоснабжающие организации восстановят благоустройство после земляных работ, связанных с устранением аварий в ходе отопительного сезона.

Капремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования запланировали завершить до 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, городские власти планировали прекратить подачу тепла в домах пензенцев к концу текущей недели. На 14 апреля было запланировано проведение температурных испытаний теплосетей.

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