Рига, , 15:15 — REGNUM Министерство здравоохранения Латвии согласовало новые зарплаты сотрудников Бюро вакцинации с Государственной канцелярией. Об этом сообщил Latvijas avize, добавив, что министерство финансов также готово пересмотреть сумму расходов на госучреждение в сторону сокращения.

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Новые зарплаты работников бюро, рассчитываемые в соответствии с единой системой оплаты труда в государственном управлении и классификацией должностей, окажутся значительно меньше по сравнению с утвержденными правительством в начале работы бюро.

Так, руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича вместо прежних 4905 евро будет получать 1917 евро в месяц. В случае повышения рабочих нагрузок и рабочих часов сотрудники бюро вакцинации смогут получать доплаты.

Бюро проекта вакцинации Латвии было создано в начале 2021 года как орган, регулирующий вопросы вакцинации. Однако, как признали на заседании правительства, эти функции уже так или иначе выполняют ведомства министерства здравоохранения и министерства социальных дел.

Скандал в стране вызвала информация о том, что общая зарплата девяти работников Бюро вакцинации за 41 день работы составила 74 697 евро (примерно 8 300 евро на каждого). Зарплата главы бюро Эвы Юхневича за тот же период составила 10 396 евро.

При этом полный (восьмичасовой день) за этот период в бюро отработали лишь два сотрудника. Авторы критических комментариев в соцсетях подсчитали, что за один день работы в бюро его чиновники получают до 262 евро.