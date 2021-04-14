Берлин, 14 апреля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-AMG проводит в Германии последние тестирования гиперкара One. Снимки испытаний модели размещены на сайте Motor1.

Motor1 Гиперкар Mercedes-AMG One

На фотографиях запечатлён сильно закамуфлированный прототип гиперкара. Отмечается, что дизайн будущей новинки, посвящён автоспорту. В лицевой части машины имеется большой проём, внутри которого видны радиаторы.

На корме расположен огромный изогнутый спойлер и «ковш» для направления воздуха к мотору. Также на крыше имеется большой «плавник», обеспечивающий устойчивость автомобиля на больших скоростях.

В салоне модели установлен квадратный руль, как на болидах F1. За ним имеется дисплей. Ещё один экран находится в центральной консоли. В салоне много деталей из углеволокна.

Ранее руководитель подразделения AMG Филипп Шимер сообщил, что кабриолет Mercedes SL нового поколения будет изготавливаться под брендом Mercedes-AMG. Новое авто заменит в модельной линейке модель AMG GT, которая реализуется на мировом рынке с 2016 года.

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