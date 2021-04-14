Вена, , 15:22 — REGNUM Встречу с заместителем главы МИД Ирана Аббасом Аракчи провел на переговорах по иранской ядерной программе в Вене постоянный представитель России при международных организациях в столице Австрии Михаил Ульянов. Он написал об этом 14 апреля на своей странице в соцсети 14 апреля.

«Накануне заседания Совместной комиссии по СВПД встретились с главой иранской делегации, заместителем министра иностранных дел ИРИ Аббасом Аракчи», — говорится в сообщении Ульянова.

Также он добавил, что стороны провели полезный разговор, который позволил им сверить свои позиции по всем основным вопросам для полного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение Тегерана увеличить степень обогащение урана до 60% стало ответом на «ядерный терроризм» Израиля, якобы совершившего диверсию на иранском объекте в Натанзе.