Самара, , 15:17 — REGNUM Глава Богатовского района Самарской области Владислав Туркин подал в отставку. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Туркин руководил этим муниципальным образованием с 2013 года. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По информации некоторых СМИ, исполняющим обязанности главы Богатовского района назначен Вячеслав Киреев, который ранее заминал должность заместителя главы Самарского внутригородского района Самары по финансово-экономическим вопросам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти определили претендентов на пост главы города.