Москва, , 15:13 — REGNUM Правило «второй лишний», при котором преимущество при участии в госзакупках отдается производителям лекарств из ЕАЭС с полным циклом производства, действительно воспринимается участниками рынка неоднозначно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«В частности, компании-гиганты, имеющие подобный полный цикл или способные его реализовать, выступают за введение новых предложений.

Они полагают, что таким образом увеличится доступность лекарств для населения (впрочем, в значительной степени за счет применяемых дженериков и т.п.).

В свою очередь это даст конкурентные преимущества отечественным компаниям, способным производить лекарства, начиная от разработки самого действующего активного вещества и заканчивая реализацией готовой продукции. По крайней мере, озвучиваемая ими позиция выглядит именно так.

При этом менее крупные игроки рынка указывают на то, что подобные изменения дадут необоснованные конкурентные преимущества ограниченному количеству компаний, интересы которых сейчас и лоббируются, и способны привести к росту цен, локальному дефициту на отдельные лекарственные препараты и общее ухудшение конкурентной среды.

В качестве примера они напоминают, что когда было введено правило «третий лишний», отсекающее от рынка фармпроизводителей из стран, не входящих в ЕАЭС, это уже тут же негативно сказалось на насыщенности рынка качественными препаратами и динамике цен.

Кто действительно окажется прав в этом споре, сказать сейчас непросто. Но с точки зрения построения развитой и эффективно работающей экономики любые действия, приводящие к снижению транспарентности рынка и ухудшению конкурентной среды, однозначно вредны государству.

Так что, скорее всего, обеспокоенность тех компаний, которые в случае введения правила «второй лишний» окажутся отрезанными от участия в госзакупках, вполне объяснима.

Не говоря уже о том, что монополизация рынка (даже частичная) ведет и к более глобальным осложнениям в экономике страны — в частности, негативно сказывается и на деловом климате, и на рынке труда, и на объемах инновационных разработок», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям России в случае введения в стране правила «второй лишний» при осуществлении госзакупок может угрожать дефицит лекарств.

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