Москва, 14 апреля 2021, 15:13 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не будет менять свой рабочий график из-за вакцинации вторым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Нет [график президента меняться не будет]», — сказал Песков.
Ранее на заседании попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин заявил, что перед мероприятием он привился вторым компонентом вакцины от COVID-19.