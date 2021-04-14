Тула, , 15:12 — REGNUM Скоростная железная дорога соединит Москву и Тулу, время в пути составит менее часа. Об этом в своём послании к жителям Тульской области и депутатам облдумы заявил губернатор Алексей Дюмин 14 апреля.

Поезд Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Нужно работать с РЖД, готовить новые проекты по повышению скорости, безопасности, качества сообщения. Важнейшим из этого должна стать проектируемая высокоскоростная магистраль, которая позволит сократить время пути из центра Москвы до Тулы до 55 минут», — заявил в послании Дюмин.

Губернатор уточнил, что данный проект рассчитан на длительный срок — «даже не ближайших пяти лет», его стоимость оценивается в более чем 100 млрд рублей.

«Я поручаю правительству во взаимодействии с РЖД уже начать эту работу и отображать всю специфику нашего субъекта», — добавил Дюмин.

В послании Дюмин также сделал акцент на повышении качества автомобильных дорог, развитии Восточного обхода Тулы, строительства моста через Упу и обводной дороги в Новомосковске.