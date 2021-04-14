Рига, , 15:12 — REGNUM Банки Латвии были вынуждены заморозить по распоряжению властей страны более 425 млн евро своих клиентов. Об этом сообщило LETA со ссылкой на руководительницу Службы финансовой разведки (FID) Илзе Знотиня.

По ее словам, практически всегда такое замораживание означает начало уголовного делопроизводства по возможному финансовому мошенничеству или отмыванию денежных средств в крупных размерах. Она признала, что распоряжение FID могут оспорить в суде представители государственной прокуратуры.

Однако, по словам Злотиня, еще не было ни одного случая, чтобы Госпрокуратура Латвии отменила распоряжения Службы финансовой разведки. В то же время Латвия выполняет указания соответствующих органов Европейского союза по финансовым санкциям в отношении отдельных зарубежных лиц или организаций, что тоже приводит к блокировке счетов.

Ранее Латвия и Эстония неоднократно критиковались органами финансового контроля ЕС за наличие в коммерческих банках этих стран большого количества счетов, вызывающих подозрение органов по борьбе с отмыванием денег.